Jugendlicher (16) bunkert Kokain in seiner Wohnung

Papierbriefchen mit Kokain sichergestellt

Ein vorbestrafter 16-jähriger syrischer Staatsbürger soll im Zeitraum von drei Monaten ungefähr 300 Gramm Kokain in der Villacher Innenstadt verkauft haben. Im Zuge einer freiwilligen Nachschau in seiner Wohnung stellten die Beamten mehrere verkaufsfertig portionierte Papierbriefchen mit Kokain sicher.