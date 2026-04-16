Jugendlicher (16) bunkert Kokain in seiner Wohnung

Ein 16-jähriger Syrer soll innerhalb von drei Monaten mehrere hundert Gramm Kokain in Villach verkauft haben. Jetzt klickten die Handschellen. Der vorbestrafte Jugendliche ist für die Polizei kein Unbekannter.
Nach intensiven Ermittlungen ist es dem Kriminaldienst des Stadtpolizeikommandos Villach gelungen, einen mutmaßlichen Drogendealer auszuforschen und festzunehmen.
Papierbriefchen mit Kokain sichergestellt
Ein vorbestrafter 16-jähriger syrischer Staatsbürger soll im Zeitraum von drei Monaten ungefähr 300 Gramm Kokain in der Villacher Innenstadt verkauft haben. Im Zuge einer freiwilligen Nachschau in seiner Wohnung stellten die Beamten mehrere verkaufsfertig portionierte Papierbriefchen mit Kokain sicher.
Zudem wurden Suchtmittelwaagen sowie diverse weitere Utensilien beschlagnahmt. „Der Festgenommene ist zu den Vorwürfen teilweise geständig“, informiert die Landespolizeidirektion Kärnten. Der beschäftigungslose Jugendliche wurde in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht.
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