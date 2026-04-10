Wenn beklemmende Stille lauter wird als Worte

David Bösch zeichnet nicht nur für die Regie verantwortlich, für den Schauspieldirektor am Landestheater Linz ist es auch sein erstes selbst geschriebenes Theaterstück. Im Zentrum steht das Wiedersehen eines lang getrennten Paares auf der Intensivstation: Ihr schwer verletzter neunjähriger Sohn Jonah liegt nach einem Unfall im Koma. Es ist eine Wiederbegegnung zwischen Abrechnung und Annäherung, zwischen banalen Worthülsen und aufbrausenden Emotionen.