Ebola-Alarm: Was mit Hochrisikopatienten passiert

Der 35-Jährige wird erstversorgt. Im Laufe der Untersuchung stellt sich heraus, dass der Patient als Volunteer in einem Dschungelkrankenhaus in der Demokratischen Republik Kongo in Zentralafrika tätig gewesen war, in dem auch Ebola-Patienten behandelt wurden. „Ab diesem Zeitpunkt mussten wir von einer hochkontagiösen Infektion ausgehen“, erklärt Übungsleiter DGKP Johannes Engl.