Exiled Iranian Speaks Out
The Mullahs’ Dangerous Parallel World in Vienna
Martyr glorification, self-flagellation, throat-slitting gestures, and investigations by state security—the uproar surrounding an Islamic center in Vienna’s Floridsdorf district is intense. An Iranian exile has now spoken out to the “Krone” and revealed what is really going on behind those walls.
When religious hardliners commemorated the death of former Iranian leader Ayatollah Ali Khamenei on March 4, some exiled Iranians had had enough. They gathered in front of an unassuming building on Richard-Neutra-Gasse in Floridsdorf and demonstrated against the burgeoning extremism. The result: nine people injured.
State security is also investigating a security guard deployed at the event who is alleged to have threatened the demonstrators with death using a throat-slitting gesture (see photo below). Who are the Muslims who have been meeting for years now at the Imam Ali Islamic Center in Vienna-Floridsdorf?
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