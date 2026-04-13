Party Night in Hungary
Sigh of relief in Budapest: “The main thing is, Orbán is gone!”
“It’s over!” chanted thousands of people in Hungary’s capital, Budapest, waving flags and accompanied by a chorus of car horns until the early hours of the morning. Fireworks and other pyrotechnics lit up the night sky. The “Krone” was an eyewitness to the night of celebration and spoke the next day with happy Tisza voters—but also with Fidesz supporters.
“It’s not that I’m 100 percent for Tisza, but I’m 100 percent against the Orbán system,” explains Emese Hajdu-Vajda in an interview with “Krone.” At the same time, the pastry chef makes it clear that she has followed Péter Magyar’s rise from a political nobody to the figurehead of the opposition from the very beginning. “I was there at his very first rally against the government in Budapest, and I trust that he will keep his promises,” says the mother of two, now looking forward to an optimistic future.
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