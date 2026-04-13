Sigh of relief in Budapest: “The main thing is, Orbán is gone!”

“It’s not that I’m 100 percent for Tisza, but I’m 100 percent against the Orbán system,” explains Emese Hajdu-Vajda in an interview with “Krone.” At the same time, the pastry chef makes it clear that she has followed Péter Magyar’s rise from a political nobody to the figurehead of the opposition from the very beginning. “I was there at his very first rally against the government in Budapest, and I trust that he will keep his promises,” says the mother of two, now looking forward to an optimistic future.