Bei Fahrraddiebstahl: „Wurde mit Messer bedroht!“

„Er hat meine Frau mit dem Messer bedroht!“ Und das bloß wegen eines Fahrrads. Rolando Dinglasan aus Lehen ist immer noch fassungslos. So drastisch wie in seinem Fall läuft es sicherlich eher selten ab. Ein Einzelfall ist er aber nicht: Salzburg hat bei Fahrraddieben den traurigen Spitzenplatz in Österreich. Pro 10.000 Einwohner wurden im Jahr 2025 laut VCÖ in der Stadt 66 Fahrräder gestohlen.