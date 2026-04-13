Zwölfjährige Neah Hefti wird die neue „Heidi“

Ein Klassiker bekommt ein neues Gesicht: Die junge Schweizer Schauspielerin Neah Hefti wird in einer Neuverfilmung von „Heidi“ die Titelrolle spielen. Das gab der Sender RTL bekannt, der die geplante Serie ebenso wie der Schweizer Sender SRF ausstrahlen will.
„Ich freue mich mega, dass ich Heidi sein darf“, erklärte Hefti strahlend in einem kurzen Vorstellungsvideo. Die Jungschauspielerin ist zwölf Jahre alt.
„Heidi“ begeisterte Generationen
„Heidi“ zählt zu den berühmtesten Stoffen der Kinderliteratur. Der erste Roman der Schweizer Autorin Johanna Spyri erschien im Jahr 1880. Bis heute kennen viele Menschen die Geschichte des naturverbundenen Waisenmädchens, das beim Großvater in den Bergen aufwächst.
Sie wurde in mehr als 70 Sprachen übersetzt und schon mehrmals verfilmt. In Österreich ist vor allem auch eine von 1974 an ausgestrahlte Zeichentrickserie sehr bekannt.
Moderner Ansatz
In der Neuauflage sollen echte Schauspieler zu sehen sein – und ein moderner Ansatz. Erstmals werde auch Heidis Weg vom Mädchen zur jungen Frau gezeigt, so RTL. Geplant sei ein „hochwertiges, internationales Serienprojekt“. „Die Serie richtet einen neuen Blick auf eine Figur, die Generationen geprägt hat“, hieß es.
Auch der Zeitrahmen ist mittlerweile abgesteckt. RTL erklärte, dass Neah Hefti „2027 als Heidi die Bildschirme“ erobern werde. Vorher sei sie bereits im Kinderfilm „Plitsch Platsch Forever!“ im Kino zu sehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.