Zwölfjährige Neah Hefti wird die neue „Heidi“

Moderner Ansatz

In der Neuauflage sollen echte Schauspieler zu sehen sein – und ein moderner Ansatz. Erstmals werde auch Heidis Weg vom Mädchen zur jungen Frau gezeigt, so RTL. Geplant sei ein „hochwertiges, internationales Serienprojekt“. „Die Serie richtet einen neuen Blick auf eine Figur, die Generationen geprägt hat“, hieß es.