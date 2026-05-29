Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Party in Linz

Diese Stars rocken das „Krone“-Fest zum Jubiläum

Oberösterreich
29.05.2026 11:20
Wolfgang Ambros, Caro Fux und der Brite John Newman treten von 21. bis 23. August am Linzer ...
Wolfgang Ambros, Caro Fux und der Brite John Newman treten von 21. bis 23. August am Linzer Urfahraner Marktgelände auf.(Bild: Krone KREATIV/Boy Kortekaas, Nicole Seiser, Roland Defrancesco, stock.adobe.com)
Porträt von Lisa Stockhammer
Von Lisa Stockhammer

25 Jahre Linzer „Krone“-Fest – das gehört gefeiert! Bei freiem Eintritt locken von 21. bis 23. August heimische und internationale Acts wie etwa folkshilfe, John Newman, WIR4plusEINS mit Wolfgang Ambros oder Caro Fux ans Linzer Donauufer.

0 Kommentare

Von 21. bis 23. August verwandelt sich das Linzer Donauufer wieder zu einem großen Gratis-Konzert. Drei Tage, fünf Bühnen – und das schon zum 25. Mal! Und dieses Jubiläum gehört gefeiert.

Am Freitag wird auf der Sparkasse OÖ-Hauptbühne beim Österreicher-Tag ein echtes Hitfeuerwerk gezündet: Den Anfang macht Ella Stern, die übrigens „Tanzschein“ von unserem Song-Contest-Starter Cosmó mitproduziert hat. Danach folgt Caro Fux, die mit ihrem Hit „Aff im Kopf“ derzeit überall zu hören ist. Mit seiner unverkennbaren Stimme wird dann Alexander Eder die Menge verzaubern, ehe WIR4plusEINS mit dem Vater des Austropop, Wolfgang Ambros, einen Hit nach dem anderen liefert. Das große Highlight gibt’s dann mit den Jungs der folkshilfe: Mundart, Melodie und mitreißende Live-Energie!

Die Jungs der folkshilfe werden am Freitag für den krönenden Abschluss sorgen.
Die Jungs der folkshilfe werden am Freitag für den krönenden Abschluss sorgen.(Bild: Pertramer)

Am Samstag wird's international
Am Samstag geht’s dann u. a. mit den Flying Pickets weiter, ehe Moop Mama mit einer Mischung aus Brass, Rap und elektronischen Einflüssen endgültig für Ekstase sorgen werden. Als Hauptact wird der britische Sänger John Newman mit Hits wie „Love me again“ oder „Blame“ Linz erobern.

Die Mountain Crew ist am Samstag der Hauptact auf der Radio OÖ-Partybühne.
Die Mountain Crew ist am Samstag der Hauptact auf der Radio OÖ-Partybühne.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Schlagerstars auf Radio OÖ-Partybühne
Auch auf der Radio OÖ-Partybühne wird am Freitag mit Kristall, Merci Cherie – Best of Udo Jürgens und Schlagerstar Simone eine große Party gefeiert. Am Samstag folgt dann u. a. die Mountain Crew. Auch die OÖ Kultursommerbühne am Freitag – etwa mit LIVO oder DMC feat. Christina Zarzer – und die AK-Kulturbühne am Samstag mit Eva Maria Marold oder Manuel Thalhammer gibt’s wieder. Auf der Local-Heroes-Bühne treten Crazy Cubes und Soul Sanity auf.

Am gesamten Gelände gibt’s mit der Kuddelmuddel Kids-Area, dem Genussland-Platzl und der Weinstraße ein buntes Programm – ein Fest für Jung und Alt!

Alle Infos auf www.kronefest.at

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
29.05.2026 11:20
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Tragischer Unfall
Heftige Windböen blasen Baukran um: Kranführer tot
Gewaltige Staubwand
Sandsturm wälzt sich über Touristenattraktion
Der Einsatz in dem verzweigten und teilweise gefluteten Höhlensystem gestaltete sich schwierig.
„Suchen weiter“
Laos: 5 der 7 eingeschlossenen Goldsucher gefunden
Diese Melonen haben einen Rekordpreis erzielt.
Rekord bei Auktion
Zwei Yubari-Melonen für 31.100 Euro versteigert!
Der bewaffnete Arm der Hamas (Bild) hat laut israelischen Angaben seinen neuen Chef verloren.
War eine Woche im Amt
Israels Militär tötete neuen Hamas-Chef
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Trauer um Uschi: „Amore unter Palmen“-Star tot
162.012 mal gelesen
Traurige Nachrichten für Fans von „Amore unter Palmen“: Uschi ist überraschend verstorben.
Kärnten
Keine Reue nach Terroranschlag: Lebenslang
90.395 mal gelesen
Der Prozess in Klagenfurter dauerte fast zwölf Stunden.
Kärnten
Amtstierarzt entfernte neues „Schaf-Schutz-Netz“
78.094 mal gelesen
Krone Plus Logo
Schaf „Ananas“ mit Schaubachs Schutznetz
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
1671 mal kommentiert
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Kärnten
Keine Reue nach Terroranschlag: Lebenslang
1295 mal kommentiert
Der Prozess in Klagenfurter dauerte fast zwölf Stunden.
Wien
Uni-Großdemo gegen Sparpaket zieht durch Wien
918 mal kommentiert
Am Mittwoch gingen Studierende, Lehrende und Uni-Mitarbeiter in Wien gemeinsam gegen die ...
Mehr Oberösterreich
Fischen wird´s zu heiß
„Dramatische Situation wie sonst erst Ende Juli“
Bundesliga-Absteiger
Blau-Weiß Linz: Trainer-Entscheidung ist gefallen
Behörde vs. Bauer
Stall ist leer: Landwirt blieben nur zwei Katzen
Promi-Kicker traurig
Bootshütte am Mondsee muss nun abgerissen werden
Party in Linz
Diese Stars rocken das „Krone“-Fest zum Jubiläum
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf