Diese Stars rocken das „Krone“-Fest zum Jubiläum

25 Jahre Linzer „Krone“-Fest – das gehört gefeiert! Bei freiem Eintritt locken von 21. bis 23. August heimische und internationale Acts wie etwa folkshilfe, John Newman, WIR4plusEINS mit Wolfgang Ambros oder Caro Fux ans Linzer Donauufer.
Von 21. bis 23. August verwandelt sich das Linzer Donauufer wieder zu einem großen Gratis-Konzert. Drei Tage, fünf Bühnen – und das schon zum 25. Mal! Und dieses Jubiläum gehört gefeiert.
Am Freitag wird auf der Sparkasse OÖ-Hauptbühne beim Österreicher-Tag ein echtes Hitfeuerwerk gezündet: Den Anfang macht Ella Stern, die übrigens „Tanzschein“ von unserem Song-Contest-Starter Cosmó mitproduziert hat. Danach folgt Caro Fux, die mit ihrem Hit „Aff im Kopf“ derzeit überall zu hören ist. Mit seiner unverkennbaren Stimme wird dann Alexander Eder die Menge verzaubern, ehe WIR4plusEINS mit dem Vater des Austropop, Wolfgang Ambros, einen Hit nach dem anderen liefert. Das große Highlight gibt’s dann mit den Jungs der folkshilfe: Mundart, Melodie und mitreißende Live-Energie!
Am Samstag wird's international
Am Samstag geht’s dann u. a. mit den Flying Pickets weiter, ehe Moop Mama mit einer Mischung aus Brass, Rap und elektronischen Einflüssen endgültig für Ekstase sorgen werden. Als Hauptact wird der britische Sänger John Newman mit Hits wie „Love me again“ oder „Blame“ Linz erobern.
Schlagerstars auf Radio OÖ-Partybühne
Auch auf der Radio OÖ-Partybühne wird am Freitag mit Kristall, Merci Cherie – Best of Udo Jürgens und Schlagerstar Simone eine große Party gefeiert. Am Samstag folgt dann u. a. die Mountain Crew. Auch die OÖ Kultursommerbühne am Freitag – etwa mit LIVO oder DMC feat. Christina Zarzer – und die AK-Kulturbühne am Samstag mit Eva Maria Marold oder Manuel Thalhammer gibt’s wieder. Auf der Local-Heroes-Bühne treten Crazy Cubes und Soul Sanity auf.
Am gesamten Gelände gibt’s mit der Kuddelmuddel Kids-Area, dem Genussland-Platzl und der Weinstraße ein buntes Programm – ein Fest für Jung und Alt!
Alle Infos auf www.kronefest.at
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