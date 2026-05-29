Diese Stars rocken das „Krone“-Fest zum Jubiläum

Am Freitag wird auf der Sparkasse OÖ-Hauptbühne beim Österreicher-Tag ein echtes Hitfeuerwerk gezündet: Den Anfang macht Ella Stern, die übrigens „Tanzschein“ von unserem Song-Contest-Starter Cosmó mitproduziert hat. Danach folgt Caro Fux, die mit ihrem Hit „Aff im Kopf“ derzeit überall zu hören ist. Mit seiner unverkennbaren Stimme wird dann Alexander Eder die Menge verzaubern, ehe WIR4plusEINS mit dem Vater des Austropop, Wolfgang Ambros, einen Hit nach dem anderen liefert. Das große Highlight gibt’s dann mit den Jungs der folkshilfe: Mundart, Melodie und mitreißende Live-Energie!