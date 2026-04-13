Betreuungsplätze: „Wahlfreiheit ist kein Luxus“

Wahlfreiheit statt nur in der Heimatgemeinde

Ein zentraler Punkt ist die Wahlfreiheit. „Die Eltern sollen selbst entscheiden dürfen, wo ihre Kinder betreut werden. Auch wenn das ein Montessori- oder Waldkindergarten ist“, betont die Bildungssprecherin. „Wahlfreiheit ist kein Luxus. Wir fordern einen Gutschein – dann folgt das Geld dem Kind und nicht wie jetzt der Gemeinde.“