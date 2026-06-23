Kosmische Harmonie für eine Jahrhundertautorin

Es ist so ein schönes Gedichtdie Gegenüberstellungen mit der Kriegszeit. Die Gedanken gehen darauf zurück, wie sie hier im Haus im Garten sitzt und sagt: ,Ich will nicht mehr da rauf in den Bunker gehen. Wenn ich schon umkomme, dann lieber in der Sonne.‘ Und zwölf Jahre später schreibt sie dieses Gedicht ,An die Sonne‘“, erzählt Heinz Bachmann, Bruder der gefeierten Dichterin und Denkerin Ingeborg Bachmann.