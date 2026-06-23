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Bachmann-Skulptur

Kosmische Harmonie für eine Jahrhundertautorin

Kärnten
23.06.2026 21:00
Die eindrucksvolle Skulptur für das kärnten.museum, in dessen Museumsverband sich das Ingeborg ...
Die eindrucksvolle Skulptur für das kärnten.museum, in dessen Museumsverband sich das Ingeborg Bachmann Haus Klagenfurt befindet.(Bild: Christian Krall)
Porträt von Christian Krall
Von Christian Krall

Zum Bachmann-Jubiläum treffen Poesie und Bildhauerkunst aufeinander: Anselm Kiefer widmet der Dichterin eine Skulptur, welche am Dienstag feierlich enthüllt wurde. 

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Es ist so ein schönes Gedichtdie Gegenüberstellungen mit der Kriegszeit. Die Gedanken gehen darauf zurück, wie sie hier im Haus im Garten sitzt und sagt: ,Ich will nicht mehr da rauf in den Bunker gehen. Wenn ich schon umkomme, dann lieber in der Sonne.‘ Und zwölf Jahre später schreibt sie dieses Gedicht ,An die Sonne‘“, erzählt Heinz Bachmann, Bruder der gefeierten Dichterin und Denkerin Ingeborg Bachmann.

Die literarische Ikone hätte am 25. Juni ihren 100. Geburtstag gefeiert und erhält einen Tag vor der heutigen Eröffnung der „Tage der deutschsprachigen Literatur“ ein vorzeitiges Geburtstagsgeschenk.

Eine Skulptur aus Bronze für Bachmanns Verse 
Anselm Kiefer, international renommierter Maler und Bildhauer, hat Ingeborg Bachmann eine Skulptur mit dem Titel „Die Orden der Nacht (für Ingeborg Bachmann)“ gewidmet und dabei Bezug auf Zeilen ihres Gedichts „An die Sonne“ genommen: „ schöner als der beachtliche Mond und sein geadeltes Licht, schöner als die Sterne, die berühmten Orden der Nacht“, heißt es darin.

Heinz Bach- mann und Waltraud Forelli im Austausch.
Heinz Bach- mann und Waltraud Forelli im Austausch.(Bild: Christian Krall)
Wolfgang Muchitsch, Direktor im Landesmuseum für Kärnten, freut sich über die aus- drucksstarke ...
Wolfgang Muchitsch, Direktor im Landesmuseum für Kärnten, freut sich über die aus- drucksstarke Skulptur, welche ein Geschenk des Künstlers war.(Bild: Christian Krall)

Die Skulptur aus Bronze, Stahl und Blattmetallen ist dem Ensemble „Die Frauen der Antike“ entnommen. Über einem wallenden Kleid ruht eine offene Stahlkugel – der Kopf wird durch identitätsprägende Attribute ersetzt. „Es erinnert an das Konzept der Musica Universalis, eine Form kosmischer Harmonie, bestimmt durch die Bewegungen der Himmelskörper, Sonne, Mond und Planeten“, so Kiefer.

Ein Universum voller Sprache, Licht und Erinnerungen
Seine persönliche Assistentin Waltraud Forelli vertrat den Künstler bei der Enthüllung: „Indem er ihr die Skulptur widmet, bekräftigt Kiefer seine fortwährende Auseinandersetzung und die Tiefe seiner Achtung für das Werk der großen Dichterin. ,Die Orden der Nacht‘ mögen strahlen, im Garten des Bachmannhauses, zwischen der bedachten Formfindung und den kristallisierten Worten der Poesie.“ 

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Wo Ingeborg Bachmanns Poesie und Anselm Kiefers Bildwelten zusammentreffen, scheint das Universum für einen Moment aus Sprache, Licht und Erinnerung zu bestehen.

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