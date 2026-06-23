Johannes weiß: Kirschen rot, Spargel tot

Johannes markiert kulinarische Lostage. Doch welcher Johannes ist gemeint? Wer trägt den Kelch, wer das Lamm? Und warum das Johanniskraut die Finger färben soll.
Johannes lebte asketisch und hat sich, so berichtet es das Markusevangelium, von Heuschrecken und wildem Honig ernährt. Dennoch ist sein Name mit kulinarischen Lostagen verbunden: Die Spargel- und Rhabarbersaison endet mit dem Johannistag am 24. Juni, die Kirschen werden reif; kurz und prägnant: Kirschen rot, Spargel tot.
Johannes der Täufer ist der Patron der Diözese Gurk; gemeinsam mit dem Landespatron Josef und der Landesmutter Hemma von Gurk ist er also für uns Kärntnerinnen und Kärntner zuständig.
Johannes der Täufer wird nicht wie andere Heilige am Jahrestag seiner Ermordung – er wurde enthauptet – gefeiert, sondern an seinem Geburtstag; ein Privileg, das sonst nur noch Maria zugestanden wird.
Johannes war ein halbes Jahr vor Jesus geboren worden, sollte zu dessen Wegbereiter werden und taufte im Jordan auch Jesus – eine Szene, die auf zahlreichen Taufbecken zu sehen ist. Im Koran kommt Johannes der Täufer genauso wie Jesus als Prophet vor.
Attribute kennzeichnen den Heiligen
Johannes den Evangelisten und Johannes den Täufer unterscheidet man einfach an ihren Attributen: Kelch und Adler gehören zum Evangelisten, Fell, Kreuz und Lamm zum Täufer.
Nach dem Täufer benannt ist das Johanniskraut, das bei Antriebslosigkeit und leichten Depressionen verschrieben wird. Das Kraut wuchs, so die Legende, an der Stelle, auf die Johannes Blut bei seiner Enthauptung tropfte. Heute noch färben die Blätter die Finger rot. Johanniskraut, das oft in Öl angesetzt wird, soll am Johannistag geerntet werden.
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