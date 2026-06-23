Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit Kelch oder Lamm?

Johannes weiß: Kirschen rot, Spargel tot

Kärnten
23.06.2026 16:30
Johanniskraut: Schon im Mittelalter wurde auf seine Wirkung gesetzt, wenn „Schatten auf die ...
Johanniskraut: Schon im Mittelalter wurde auf seine Wirkung gesetzt, wenn „Schatten auf die Seele fielen“.(Bild: Charlotte Titz)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Johannes markiert kulinarische Lostage. Doch welcher Johannes ist gemeint? Wer trägt den Kelch, wer das Lamm? Und warum das Johanniskraut die Finger färben soll.

0 Kommentare

Johannes lebte asketisch und hat sich, so berichtet es das Markusevangelium, von Heuschrecken und wildem Honig ernährt. Dennoch ist sein Name mit kulinarischen Lostagen verbunden: Die Spargel- und Rhabarbersaison endet mit dem Johannistag am 24. Juni, die Kirschen werden reif; kurz und prägnant: Kirschen rot, Spargel tot.

Zwei mal Johannes: Täufer mit Lamm und Evangelist mit Kelch.
Zwei mal Johannes: Täufer mit Lamm und Evangelist mit Kelch.(Bild: Christina Natascha Kogler)

Johannes der Täufer ist der Patron der Diözese Gurk; gemeinsam mit dem Landespatron Josef und der Landesmutter Hemma von Gurk ist er also für uns Kärntnerinnen und Kärntner zuständig.

Johannes der Täufer wird nicht wie andere Heilige am Jahrestag seiner Ermordung – er wurde enthauptet – gefeiert, sondern an seinem Geburtstag; ein Privileg, das sonst nur noch Maria zugestanden wird.

Johannes war ein halbes Jahr vor Jesus geboren worden, sollte zu dessen Wegbereiter werden und taufte im Jordan auch Jesus – eine Szene, die auf zahlreichen Taufbecken zu sehen ist. Im Koran kommt Johannes der Täufer genauso wie Jesus als Prophet vor.

Attribute kennzeichnen den Heiligen
Johannes den Evangelisten und Johannes den Täufer unterscheidet man einfach an ihren Attributen: Kelch und Adler gehören zum Evangelisten, Fell, Kreuz und Lamm zum Täufer.

Nach dem Täufer benannt ist das Johanniskraut, das bei Antriebslosigkeit und leichten Depressionen verschrieben wird. Das Kraut wuchs, so die Legende, an der Stelle, auf die Johannes Blut bei seiner Enthauptung tropfte. Heute noch färben die Blätter die Finger rot. Johanniskraut, das oft in Öl angesetzt wird, soll am Johannistag geerntet werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
23.06.2026 16:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Angriff in der Karibik
US-Militär sprengt erneut Drogenboot in die Luft
Der Hochschulalltag wird sich für alle verändern. (Symbolbild)
Wissenschaftsregionen
Nach Protesten will Ministerin jetzt Uni-Reformen
Der Wert beläuft sich auf rund 500 Mio. Euro.
2,7 Tonnen
Größter Kokain-Fund aller Zeiten in Australien
In dieser Schule leiden etliche Schüler unter der enormen Hitze in den Klassenzimmern.
Krone Plus Logo
Und niemand tut was
Schule als Ofen: Hier schmoren Kinder bei 37 Grad!
Gegen 3.30 Uhr schlug das maskierte Trio zu.
Großfahndung ausgelöst
Mit Pkw gegen Auslage: Räuber plünderten Juwelier
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Kult-Wirt und Freundin bei Motorradunfall getötet
138.488 mal gelesen
Der Betreiber des Schladminger Almrausch starb.
Oberösterreich
Volksschule steht nach dem Sommer ohne Lehrer da
123.456 mal gelesen
Krone Plus Logo
In der Volksschule St. Nikola an der Donau werden für das kommende Schuljahr noch drei ...
Innenpolitik
Pickerl-Reform: Darum fällt die Toleranzfrist
114.011 mal gelesen
Bald müssen Autofahrer beim Pickerl-Termin sehr genau sein!
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien
1429 mal kommentiert
Konrad Laimer (l.) und Co. verpassten die Überraschung gegen Argentinien.
Kolumnen
Wenn Kanzler-Elf auf Reisen geht, dann kostet das
1090 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Innenpolitik
Kanzler flog mit zehn Mitarbeitern zum WM-Spiel
815 mal kommentiert
Kanzler Stocker (li.) stimmte sich mit Fans schon auf das Österreich-Spiel ein.
Mehr Kärnten
Stimmungsbarometer
„Zartes Pflänzchen“: Die Wirtschaft erholt sich
Mit Kelch oder Lamm?
Johannes weiß: Kirschen rot, Spargel tot
Versorgung gesichert
Streit ums UKH Klagenfurt: Umzug zum Klinikum fix
Armes Reh steckte fest
„Krone“-Zusteller wird zum Retter in Tierdrama
ARBÖ 123-Challenge
Erwachsene sollen Vorbild im Straßenverkehr sein
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf