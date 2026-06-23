Johannes weiß: Kirschen rot, Spargel tot

Nach dem Täufer benannt ist das Johanniskraut, das bei Antriebslosigkeit und leichten Depressionen verschrieben wird. Das Kraut wuchs, so die Legende, an der Stelle, auf die Johannes Blut bei seiner Enthauptung tropfte. Heute noch färben die Blätter die Finger rot. Johanniskraut, das oft in Öl angesetzt wird, soll am Johannistag geerntet werden.