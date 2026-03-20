Eltern-Petition an Landtag übergeben

Wenn Eltern laut werden, dann ordentlich! Mehr als 2500 Unterschriften gibt es mittlerweile auf der Petition der Initiative „Eltern stehen auf“, um für eine Wahlfreiheit bei Kindergärten zu kämpfen – wir haben berichtet. Immerhin 33 Prozent der Eltern sind persönlich betroffen, duften also nicht jenen Kindergarten für ihre Kinder auswählen, den sie wollten, sondern mussten ihren Nachwuchs in die Betreuungseinrichtung ihrer Wohngemeinde bringen. Vor allem deswegen, weil diese dann an die andere Gemeinde einen Abschlag zahlen muss.