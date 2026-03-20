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Wahl des Kindergartens

Eltern-Petition an Landtag übergeben

Kärnten
20.03.2026 07:00
Gemeinsam mit ihren Kindern haben betroffene Eltern die Petition überreicht.
Gemeinsam mit ihren Kindern haben betroffene Eltern die Petition überreicht.(Bild: Clara Milena Steiner)
Porträt von Elisabeth Nachbar
Von Elisabeth Nachbar

Klare Wahlfreiheit bei der Kindergarten-Wahl fordern mehr als 2500 Eltern. Nun soll Ausschuss das Thema aufgreifen.

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Wenn Eltern laut werden, dann ordentlich! Mehr als 2500 Unterschriften gibt es mittlerweile auf der Petition der Initiative „Eltern stehen auf“, um für eine Wahlfreiheit bei Kindergärten zu kämpfen – wir haben berichtet. Immerhin 33 Prozent der Eltern sind persönlich betroffen, duften also nicht jenen Kindergarten für ihre Kinder auswählen, den sie wollten, sondern mussten ihren Nachwuchs in die Betreuungseinrichtung ihrer Wohngemeinde bringen. Vor allem deswegen, weil diese dann an die andere Gemeinde einen Abschlag zahlen muss.

Zitat Icon

Wir sind zuversichtlich, aber der Hut brennt! Weder die Gemeiden noch das Land haben Geld – was ist die Konsequenz?

Ricarda Motschilnig, Initiative „Eltern stehen auf“

Online-Petition sammelt weiter Unterschriften
Die Petition wurde am Josefitag an Landtagspräsident Andreas Scherwitzl übergeben. „Der Termin war positiv und wir hatten das Gefühl, er weiß, wo es hakt“, erklärt Mit-Initiatorin Ricarda Motschilnig. Die Petition im Internet laufe weiter.

Das Thema geht nun in den entsprechenden Ausschuss. Die Elterngruppe hofft auf schnelle Reaktionen, bleibt aber realistisch: „Nur wenn der entsprechende Paragraf im Gesetz geändert wird, kann etwas passieren. Nur: Wer zahlt?“ Sitzungen habe es beim Land und der Bildungsdirektion angeblich bereits mehrfach gegeben – nur wenn’s um Geld geht, wolle keiner den ersten Schritt machen

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„Wir brauchen dringend einen zeitlichen Rahmen. Die Anmeldungen für das Kindergartenjahr laufen“, ergänzt Motschilnig.

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