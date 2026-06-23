„Zartes Pflänzchen“: Die Wirtschaft erholt sich

„Wir sehen zum ersten Mal eine leichte Trendwende“, erklärt WK-Präsident Jürgen Mandl. „Es ist aber ein zartes Pflänzchen, das wir unterstützen müssen.“ Damit spricht er die Anliegen vieler Unternehmen an, bei denen drei Punkte besonders hervorstechen: die Senkung der Lohnnebenkosten, der Bürokratieabbau und wettbewerbsfähige Energiepreise. „Wir haben da unsere Hausaufgaben zu machen“, betont Mandl.