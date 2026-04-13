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Tödliche Schüsse vor Lokal: Verdächtiger in U-Haft

Wien
13.04.2026 16:12
Über einen 34-Jährigen, der am 6. November 2025 vor einem Lokal in der Payergasse einen Mann ...
Über einen 34-Jährigen, der am 6. November 2025 vor einem Lokal in der Payergasse einen Mann erschossen und einen weiteren verletzt haben soll, ist mittlerweile die Untersuchungshaft verhängt worden.(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach den tödlichen Schüssen vor einem Lokal in Wien-Ottakring sitzt der mutmaßliche Täter nun hinter Gittern: Über den 34-jährigen Österreicher, der im November 2025 einen Mann erschossen und einen weiteren schwer verletzt haben soll, wurde Untersuchungshaft verhängt.

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Wie das Wiener Landesgericht am Montag bestätigte, erfolgte die Entscheidung bereits am Freitag – wegen akuter Flucht- und Tatbegehungsgefahr. Noch ist die U-Haft allerdings nicht rechtskräftig, der Beschuldigte selbst schwieg zu den Vorwürfen.

Festnahme nach monatelanger Jagd
Der Verdächtige war monatelang auf der Flucht. Bereits kurz nach der Bluttat war seine Identität bekannt, doch er blieb verschwunden. Erst Ende Jänner klickten am Flughafen in Istanbul die Handschellen. Nach seiner Auslieferung wurde er vergangene Woche nach Wien gebracht.

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Streit in Ottakring eskalierte tödlich
Die tödliche Auseinandersetzung spielte sich am 6. November vergangenen Jahres vor einem Lokal nahe dem Yppenmarkt ab. Ein 33-jähriger Mann wurde erschossen, ein 55-Jähriger schwer verletzt. Auch ein Unbeteiligter wurde von einer Kugel gestreift.

Laut Ermittlern kannten sich Täter und Opfer. Ein Streit im Lokal verlagerte sich auf die Straße – und endete blutig. Zwei mutmaßliche Komplizen hatten sich kurz nach der Tat selbst der Polizei gestellt.

Die Fahndung lief monatelang auf Hochtouren, sogar mit europaweitem Haftbefehl und Fotos des Verdächtigen. Schließlich führte die Spur nach Istanbul – und zur Festnahme.

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