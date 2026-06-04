„Er kann sich von der blöden Rederei befreien!“

Der langjährige Trainer von Dominic Thiem betont: „Zverevs Leistung im Viertelfinale gegen Jodar war wirklich in Ordnung. Wie er den 2:5-Rückstand im ersten Satz wettgemacht hat und dann überhaupt nichts mehr anbrennen ließ, war stark.“ Dazu zeigte sich der deutsche Tennis-Star, der Freitag im Semifinale auf den Tschechen Jakub Mensik trifft, in Paris körperlich bisher in einem hervorragenden Zustand. „Das ist ein Verdienst von Fitnesstrainer Jez Green, der genau weiß, welche Bedürfnisse Tennisspieler haben. Das hat er auch schon bei Andy Murray gezeigt“, so Bresnik.