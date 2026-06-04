Zahl der Millionäre steigt weltweit stark an

In Deutschland – auf Rang drei – zählten dem Beratungsunternehmen Capgemini zufolge 2025 rund 1,78 Millionen Menschen zur Gruppe der vermögenden Privatpersonen („High Net Worth Individuals“) und damit 11,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Zusammen vereinen die vier größten Millionärsnationen – die USA, Japan, Deutschland und China – fast zwei Drittel aller Millionäre (65,7 Prozent) weltweit.