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„World Wealth Report“

Zahl der Millionäre steigt weltweit stark an

Wirtschaft
04.06.2026 07:28
Derzeit gilt Elon Musk allgemein als vermögendster Mensch der Welt. In Kürze könnte er sogar der ...
Derzeit gilt Elon Musk allgemein als vermögendster Mensch der Welt. In Kürze könnte er sogar der erste Billionär der Geschichte werden.(Bild: AFP/ALAIN JOCARD)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die weltweit boomenden Aktienmärkte haben die Zahl der Dollar-Millionäre im vergangenen Jahr deutlich wachsen lassen. Laut einer aktuellen Analyse verfügten weltweit rund 25,3 Millionen Menschen über ein investierbares Vermögen von mindestens einer Million – ein neuer Höchststand.

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Vor allem die positive Entwicklung an den Finanzmärkten ließ die Vermögen vieler Anleger weiter anwachsen. Rund zwei Millionen neue Millionäre kamen im Vorjahr dazu.

Stärkster Zuwachs in den USA
Spitzenreiter blieben die USA: Dort stieg die Zahl der Millionäre auf 8,7 Millionen und damit stärker als in jedem anderen Land. Deutliche Zuwächse verzeichneten auch Japan auf Rang zwei sowie China.

In Deutschland – auf Rang drei – zählten dem Beratungsunternehmen Capgemini zufolge 2025 rund 1,78 Millionen Menschen zur Gruppe der vermögenden Privatpersonen („High Net Worth Individuals“) und damit 11,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Zusammen vereinen die vier größten Millionärsnationen – die USA, Japan, Deutschland und China – fast zwei Drittel aller Millionäre (65,7 Prozent) weltweit.

Reicher als nur reich
Über den „World Wealth Report“

Im jährlich erstellten „World Wealth Report“ werden Aktien, Anleihen, alternative Investments wie privates Beteiligungskapital, Bargeld sowie Immobilien, sofern diese nicht selbst genutzt werden, berücksichtigt. Kunstsammlungen und Gebrauchsgüter wie Autos und Schmuck werden nicht eingerechnet. Die Studie basiert auf mehreren Umfragen, an denen 6510 vermögende Privatpersonen in 27 Märkten, 144 Führungskräfte von Vermögensverwaltern und 1317 Kundenbetreuer teilnahmen.

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