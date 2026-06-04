ÖFB-Gegner überrascht – Buhrufe für WM-Mitfavorit

Algerien reist somit mit viel Rückenwind zum Turnier in den USA, Kanada und Mexiko. Im Auftaktspiel der Gruppe J bekommt man es mit Titelverteidiger Argentinien zu tun. Das Duell mit der ÖFB-Auswahl erfolgt zum Abschluss der Gruppenphase am 28. Juni (4 Uhr MESZ) in Kansas City.