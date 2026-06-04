ÖFB-Gegner überrascht – Buhrufe für WM-Mitfavorit

Rückschlag für die Niederlande kurz vor der WM: Der Mitfavorit auf den Titel kassierte am Mittwochabend gegen Österreichs Gruppengegner Algerien eine überraschende 0:1-Niederlage. Die Fans in Rotterdam waren richtig sauer.
Nach dem Spiel gab es Pfiffe und Buhrufe von den Rängen. „Die niederländische Nationalmannschaft besteigt mit hochroten Köpfen, aber glücklicherweise unverletzt das Flugzeug nach Amerika“, schrieb etwa „De Telegraaf“.
Den entscheidenden, sehenswerten Treffer am Mittwochabend erzielte Anis Hadj Moussa in der 86. Minute.
Hier der Treffer von Anis Hadj Moussa im Video:
Algerien reist somit mit viel Rückenwind zum Turnier in den USA, Kanada und Mexiko. Im Auftaktspiel der Gruppe J bekommt man es mit Titelverteidiger Argentinien zu tun. Das Duell mit der ÖFB-Auswahl erfolgt zum Abschluss der Gruppenphase am 28. Juni (4 Uhr MESZ) in Kansas City.
Dämpfer für die Niederlande vor Abflug
Für die Niederländer, die eine Vielzahl an Chancen vorfanden, war es hingegen ein Dämpfer vor dem Saisonhöhepunkt. Das hat sich der WM-Mitfavorit ganz anders vorgestellt …
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