Mord in Wiener Lokal: Mehrere Hausdurchsuchungen

Der Schock sitzt in Wien-Ottakring noch tief. Nach den tödlichen Schüssen in einem Lokal beim Yppenmarkt läuft weiterhin eine großangelegte Fahndung nach dem mutmaßlichen Schützen. Außerdem wurden bereits mehrere Hausdurchsuchungen durchgeführt.
Der Mann, dessen Name den Behörden bekannt ist, soll am Donnerstagabend einen 33-jährigen Tschetschenen erschossen und einen 55-jährigen Serben schwer verletzt haben. Gegen ihn wurde inzwischen ein EU-Haftbefehl ausgestellt und national und international gefahndet. Das bestätigt Polizeisprecher Philipp Haßlinger am Montag.
Ermittlungen im familiären Umfeld
Hausdurchsuchungen an mehreren Orten, die dem mutmaßlichen Täter zugerechnet werden, sind bereits erfolgt. Wie die Ermittler mitteilten, handelt es sich um einen in Österreich lebenden Mann mit türkischem Migrationshintergrund. Ob er sich bereits ins Ausland abgesetzt hat, bleibt unklar. Die Polizei hält sich zu diesem Punkt bedeckt. Im familiären Umfeld wird weiterhin intensiv ermittelt. Neue Erkenntnisse gebe es derzeit keine, so die Polizei.
Zwei Männer stellten sich Polizei
Unterdessen sitzen zwei Männer, die zur Tatzeit ebenfalls im Lokal waren, in Untersuchungshaft. Beide beteuern, nicht geschossen zu haben. Einer von ihnen, 35 Jahre alt, erklärte, es sei vor den Schüssen zu einem heftigen Streit um Geldschulden und einen Kredit gekommen.
Der angeschossene 55-Jährige befindet sich inzwischen auf dem Weg der Besserung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.