Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ist Täter im Ausland?

Mord in Wiener Lokal: Mehrere Hausdurchsuchungen

Wien
10.11.2025 14:26
Der Vorfall ereignete sich vergangenen Donnerstag bei einem türkischen Lokal in der Nähe des ...
Der Vorfall ereignete sich vergangenen Donnerstag bei einem türkischen Lokal in der Nähe des Wiener Yppenplatzes.(Bild: „Krone, Krone KREATIV)

Der Schock sitzt in Wien-Ottakring noch tief. Nach den tödlichen Schüssen in einem Lokal beim Yppenmarkt läuft weiterhin eine großangelegte Fahndung nach dem mutmaßlichen Schützen. Außerdem wurden bereits mehrere Hausdurchsuchungen durchgeführt.

0 Kommentare

Der Mann, dessen Name den Behörden bekannt ist, soll am Donnerstagabend einen 33-jährigen Tschetschenen erschossen und einen 55-jährigen Serben schwer verletzt haben. Gegen ihn wurde inzwischen ein EU-Haftbefehl ausgestellt und national und international gefahndet. Das bestätigt Polizeisprecher Philipp Haßlinger am Montag.

Ermittlungen im familiären Umfeld
Hausdurchsuchungen an mehreren Orten, die dem mutmaßlichen Täter zugerechnet werden, sind bereits erfolgt. Wie die Ermittler mitteilten, handelt es sich um einen in Österreich lebenden Mann mit türkischem Migrationshintergrund. Ob er sich bereits ins Ausland abgesetzt hat, bleibt unklar. Die Polizei hält sich zu diesem Punkt bedeckt. Im familiären Umfeld wird weiterhin intensiv ermittelt. Neue Erkenntnisse gebe es derzeit keine, so die Polizei.

Lesen Sie auch:
Der Verdächtige mit Verteidigerin Ina-Christin Stiglitz
Schütze auf der Flucht
Erste Festnahme nach Schüssen vor Wiener Lokal
07.11.2025
Großfahndung läuft
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
07.11.2025

Zwei Männer stellten sich Polizei
Unterdessen sitzen zwei Männer, die zur Tatzeit ebenfalls im Lokal waren, in Untersuchungshaft. Beide beteuern, nicht geschossen zu haben. Einer von ihnen, 35 Jahre alt, erklärte, es sei vor den Schüssen zu einem heftigen Streit um Geldschulden und einen Kredit gekommen.

Der angeschossene 55-Jährige befindet sich inzwischen auf dem Weg der Besserung.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
9° / 11°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
8° / 12°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
8° / 11°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
8° / 11°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
8° / 11°
Symbol bedeckt

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Sternen-Woche: „Ein Dauer-Pressetermin im Kosmos“
Syriens Präsident Ahmed al-Sharaa ist bereits mindestens zweimal im Fokus von IS-Mitgliedern ...
„Heikle Lage“
IS-Anschläge auf syrischen Präsidenten vereitelt
Der Taifun „Kalmaegi“ hat in Vietnam ein jahrhundertealtes Schiffswrack aus Holz freigelegt.
Jahrhunderte alt
Vietnam: Taifun legte Schiffswrack an Strand frei
Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Nationalratspräsident Walter Rosenkranz hat nach seinem Erlebnis im Vorjahr auf die Teilnahme am ...
Novemberpogrome Wien
Rosenkranz nahm nicht an offiziellem Gedenken teil
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
170.776 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Sport-Mix
Diese Villa einer Sport-Legende steht zum Verkauf
113.651 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Graz-Eggenberg residierte in den letzten fünf Jahren einer der bekanntesten Sportler ...
Österreich
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
103.989 mal gelesen
Das schwer beschädigte Fahrzeug, in dem sich der ORF-Redakteur befand
Mehr Wien
Kunsthistorisches
Viele Canaletto-Blicke & Millionen für Sicherheit
Hoch nach jedem Tief
10.000 Kalorien bei Idee aus Wirtshaus verbrannt
Ist Täter im Ausland?
Mord in Wiener Lokal: Mehrere Hausdurchsuchungen
Hatte Lokalverbot
Mann mit Rollator zieht Messer vor Tankstelle
Ursache unbekannt
Auto-Crash zog Spur der Verwüstung durch Straße
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf