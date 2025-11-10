Mord in Wiener Lokal: Mehrere Hausdurchsuchungen

Ermittlungen im familiären Umfeld

Hausdurchsuchungen an mehreren Orten, die dem mutmaßlichen Täter zugerechnet werden, sind bereits erfolgt. Wie die Ermittler mitteilten, handelt es sich um einen in Österreich lebenden Mann mit türkischem Migrationshintergrund. Ob er sich bereits ins Ausland abgesetzt hat, bleibt unklar. Die Polizei hält sich zu diesem Punkt bedeckt. Im familiären Umfeld wird weiterhin intensiv ermittelt. Neue Erkenntnisse gebe es derzeit keine, so die Polizei.