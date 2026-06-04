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Überraschendes Aus

Tränen bei Nummer eins: „Ich will sofort aufhören“

Tennis
04.06.2026 06:31
Aryna Sabalenka haderte immer wieder mit ihrem Spiel.
Aryna Sabalenka haderte immer wieder mit ihrem Spiel.(Bild: EPA/YOAN VALAT)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mega-Frust bei Aryna Sabalenka! Die Nummer eins der Tennis-Welt äußerte nach ihrem überraschenden Viertelfinal-Aus bei den French Open sogar Rücktrittsgedanken.

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Sie habe gerade „keine Gedanken, keine Gefühle“, sagte der Topstar aus Belarus bei der Pressekonferenz mit Tränen in den Augen: „Ich will am liebsten sofort mit Tennis aufhören, aber mal sehen. In ein paar Tagen sehen wir weiter. Hoffentlich finde ich mental wieder zu mir.“

Mental in ein richtig tiefes Loch gefallen“
Sabalenka hatte kurz zuvor überraschend mit 6:3, 5:7 und 0:6 gegen die Russin Diana Schnaider verloren – und das trotz einer 5:3-Führung im zweiten Satz. Danach zeigte sie eine desolate Leistung. „Ich glaube, ich bin mental in ein richtig tiefes Loch gefallen und habe es einfach nicht mehr geschafft, mich wieder zu fangen“, meinte die Topfavoritin.

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Auf dem Platz hatte Sabalenka im dritten Satz völlig entnervt gewirkt und ihren Frust immer wieder rausgeschrien. „Ich muss das Ganze wirklich mal gelassener angehen und versuchen, eine Lösung zu finden“, sagte die für ihre vielen Emotionen bekannte Sportlerin. Sie sei es „einfach leid, Spiele auf so eine unvorteilhafte Art und Weise zu verlieren, nur weil ich zu emotional war“.

Neues Siegergesicht
Durch Sabalenkas Aus ist klar, dass es bei den Frauen einen neuen Grand-Slam-Champion geben wird. Schnaider trifft im Halbfinale am Donnerstag auf die polnische Qualifikantin Maja Chwalinska. Außerdem spielen die Ukrainerin Marta Kostjuk und die Russin Mirra Andrejewa ums Finalticket.

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