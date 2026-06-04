Tränen bei Nummer eins: „Ich will sofort aufhören“

„Mental in ein richtig tiefes Loch gefallen“

Sabalenka hatte kurz zuvor überraschend mit 6:3, 5:7 und 0:6 gegen die Russin Diana Schnaider verloren – und das trotz einer 5:3-Führung im zweiten Satz. Danach zeigte sie eine desolate Leistung. „Ich glaube, ich bin mental in ein richtig tiefes Loch gefallen und habe es einfach nicht mehr geschafft, mich wieder zu fangen“, meinte die Topfavoritin.