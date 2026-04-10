Schüsse in Wiener Kebab-Lokal: Killer gefasst!

Verbindungsbeamte schlugen am Flughafen zu

Die Ermittler des Landeskriminalamtes geben aber nicht auf und können mit den örtlichen Verbindungsbeamten des Innenministeriums den Aufenthaltsort des Gesuchten herausfinden. Schließlich klicken auf dem Flughafen in Istanbul die Handschellen. 158 Tage nach der tödlichen Abrechnung wurde der Killer jetzt ausgeliefert. „Dieser Erfolg ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit. Unser Dank gilt dem großartigen Ermittler-Netzwerk“, freuen sich Innenminister Gerhard Karner und Wiens Polizeipräsident Gerhard Pürstl.