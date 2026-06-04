„Das kleine Fürstentum platzt aus allen Nähten“

Wenn an diesem Wochenende die Formel-1 wieder an der französischen Riviera gastiert, ist vor allem eines Mangelware: Platz. Fahrergewerkschafts-Präsident Alexander Wurz erklärt, warum der Stadtstaat dennoch reibungslos funktioniert. Lokalmatador und Wurz’ Ex-Nachbar Charles Leclerc hat bereits vor Beginn der Heimrennen Grund zur Freude.