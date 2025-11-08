Bluttat in Ottakring: Zweiter Verdächtiger in Haft

Fieberhafte Ermittlungen der Polizei im Fall der Todesschüsse in Ottakring: Wie berichtet, kam ein 38-Jähriger bereits am Freitag mit seiner Rechtsvertreterin Ina-Christin Stiglitz ins Landeskriminalamt Wien. Er gab zu, beim Streit im Lokal anwesend gewesen zu sein und eine illegale Waffe dabeigehabt zu haben – betonte aber, nicht geschossen zu haben.