Streit um Schulden

Bluttat in Ottakring: Zweiter Verdächtiger in Haft

Wien
08.11.2025 11:31
Spezialkräfte der Polizei nahmen den Tatort, ein türkisches Restaurant, genau unter die Lupe.
Spezialkräfte der Polizei nahmen den Tatort, ein türkisches Restaurant, genau unter die Lupe.(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)

Nach den tödlichen Schüssen am Donnerstagabend in einem Lokal in Wien-Ottakring gibt es neue Entwicklungen: Zwei Männer haben sich mittlerweile gestellt. Der mutmaßliche Schütze ist aber weiter flüchtig.

Fieberhafte Ermittlungen der Polizei im Fall der Todesschüsse in Ottakring: Wie berichtet, kam ein 38-Jähriger bereits am Freitag mit seiner Rechtsvertreterin Ina-Christin Stiglitz ins Landeskriminalamt Wien. Er gab zu, beim Streit im Lokal anwesend gewesen zu sein und eine illegale Waffe dabeigehabt zu haben – betonte aber, nicht geschossen zu haben.

Auch ein 35-jähriger Wiener stellte sich wenig später den Ermittlern. Er sprach von einem Streit um Geldschulden beziehungsweise einen Kredit, bestreitet jedoch ebenfalls jede Beteiligung an der Schussabgabe. Beide Männer wurden festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.

Ein Toter, ein Schwerverletzter
Die Tat ereignete sich am Donnerstag gegen 21.45 Uhr in einem türkischen Lokal in der Payergasse, nur wenige Meter von der Waffenverbotszone am Yppenplatz entfernt. Der Streit zwischen mehreren Männern eskalierte – plötzlich fielen mehrere Schüsse. Ein 33-jähriger Tschetschene wurde tödlich getroffen, ein 55-jähriger Begleiter liegt mit schweren Verletzungen im Krankenhaus und schwebt weiterhin in Lebensgefahr.

Die Polizei fahndet weiterhin mit Hochdruck nach dem flüchtigen Haupttäter, einem namentlich bekannten österreichischen Staatsbürger mit Migrationshintergrund. Das Motiv dürfte ein Streit um Geld gewesen sein.

Die Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien laufen auf Hochtouren. „Wir arbeiten intensiv daran, den Haupttäter auszuforschen und alle Hintergründe zu klären“, heißt es von der Polizei.

