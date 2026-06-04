„Kosten des Verfahrens steigen mit jeder Woche“

„Man kann darüber nur mutmaßen“

Dies sei verwunderlich und ungewöhnlich, denn mit jeder Woche, die ein Insolvenzverfahren dauere, würden auch die Kosten des Verfahrens steigen. „Warum das Unternehmen den Antrag noch nicht eingebracht hat, darüber kann man nur mutmaßen“, meint Schaller, der abschließend erklärt, dass „der Masseverwalter den Betrieb derzeit in einer weiterhin angespannten Liquiditätssituation fortführt“.