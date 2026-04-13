Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Alles neu im MAK

Textile Kostbarkeiten erstrahlen in neuem Gewand

Kultur
13.04.2026 18:00
Prachtvoller Empfang durch den sogenannten „seidenen Mamluken-Teppich“ aus dem frühen 16. ...
Prachtvoller Empfang durch den sogenannten „seidenen Mamluken-Teppich“ aus dem frühen 16. Jahrhundert.(Bild: Gerald Zugmann/MAK)
Porträt von Judith Belfkih
Von Judith Belfkih

Alles anders am Stubenring: Die Dauerausstellung aus dem Bereich Teppiche und Textilien wurde frisch organisiert, thematisch passend  widmet man der Textil-Künstlerin Ursi Fürtler ein Porträt.

0 Kommentare

Etwa 20.000 Inventarnummern umfasst die Textilsammlung im MAK – feinste Teppiche aus dem 16. Jahrhundert, dazu fernöstliche Textilien oder bestickte Kostbarkeiten aus der Spätantike. Es ist eine der wertvollsten und auch umfangreichsten Sammlungen der Welt. Nach der gelungenen Neugestaltung der Dauerausstellung „Wien 1900“ hat das Museum jetzt auch den Bereich Textilien und Teppiche neu konzipiert.

Ein Highlight ist der sogenannte „seidene Mamluken-Teppich“ aus dem frühen 16. Jahrhundert, der Besucher in dem Galerieraum in seiner ganzen Pracht auf einer Schräge liegend empfängt. Er wird in variablen Schaukästen von ausgewählten Stücken flankiert.

Aufwendig bestickte Gewänder im MAK.
Aufwendig bestickte Gewänder im MAK.(Bild: MAK/Marco Cappelletti Studio)

Aufwendige Stickereien und fein bedruckte Falten
Die Präsentation mischt dabei Geschichte, Verwendung und Materialien. Auf einer Seite konzentriert man sich auf gewebebildende Techniken, auf der anderen auf solche, die bedruckt oder bestickt wurden. Da ist etwa der reich verzierte romanische Ornat aus dem 13. Jahrhundert, die prachtvolle Satteldecke aus der Renaissance oder der um 1600 entstandene rotgrundige „Tintoretto-Teppich“. Die Neugestaltung des Designstudios Formafantasma ist elegant wie flexibel und soll immer neu bestückt werden.

+2
Fotos

Thematisch passend dazu ist der 87-jährigen österreichischen Textil-Künstlerin Ursi Fürtler eine kleine, aber feine Schau gewidmet. Ins Auge stechen dabei die farbenfrohen bedruckten Paravents, großformatig bedruckte Stoffe sowie flexibel tragbare Kleidungsstücke. Herausragend dabei die ausgefallene Technik, bei der die Stoffe gefaltet und dann nur an den Kanten bedruckt werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kultur
13.04.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Fund vor Japans Küste
Neue „mysteriöse“ Art in 9100 Meter Tiefe entdeckt
Fast ausgestorben
Kakapos wegen Rimu-Baum-Früchten im Liebesrausch
Der Fund hat nach Einschätzung des Forscherteams weitreichende Bedeutung für das Verständnis der ...
Helle Silhouette
Handabdruck: Älteste Höhlenkunst der Welt entdeckt
Krone Plus Logo
Das Startfenster naht
So bereitet die NASA die Rückkehr zum Mond vor
Die bunte Stoßwelle um einen toten Stern sollte es so eigentlich nicht geben.
Mysteriöse Wolke
Schockwelle um tote Sonne lässt Forscher rätseln

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
711.772 mal gelesen
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Politik
Cobra schießt Kanzler-Limousine auf Autobahn ab
178.368 mal gelesen
An seinem Dienstauto entstand Sachschaden, der Bundeskanzler blieb unverletzt (Archivbild) 
Innenpolitik
Kickl soll zu Ostern mit FlixBus in Ukraine reisen
119.673 mal gelesen
Die Freiheitlichen hatten sich darüber echauffiert, dass die Ukrainer auf Steuerzahler-Kosten ...
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
8208 mal kommentiert
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Innenpolitik
Ungarn: ÖVP schießt scharf, auch Kickl reagiert
2069 mal kommentiert
Ungarns Ex-Ministerpräsident Viktor Orbán und FPÖ-Chef Herbert Kickl
Außenpolitik
Der „neue Orbán“ steht vor einer Herkulesaufgabe
1391 mal kommentiert
Mehr Kultur
Alles neu im MAK
Textile Kostbarkeiten erstrahlen in neuem Gewand
Krone Plus Logo
Studiobühne Linz
Räuber der Herzen: Gauner mit großen Gefühlen
Staatsoper
Anna Netrebko triumphiert erneut in Puccinis Tosca
„Hope And Fury“
Joe Jackson: Hoffnung, Wut und große England-Liebe
400 FIGUREN ZU HABEN
Vom Puppenspieler, der nun die Fäden niederlegt
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf