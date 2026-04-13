Textile Kostbarkeiten erstrahlen in neuem Gewand

Aufwendige Stickereien und fein bedruckte Falten

Die Präsentation mischt dabei Geschichte, Verwendung und Materialien. Auf einer Seite konzentriert man sich auf gewebebildende Techniken, auf der anderen auf solche, die bedruckt oder bestickt wurden. Da ist etwa der reich verzierte romanische Ornat aus dem 13. Jahrhundert, die prachtvolle Satteldecke aus der Renaissance oder der um 1600 entstandene rotgrundige „Tintoretto-Teppich“. Die Neugestaltung des Designstudios Formafantasma ist elegant wie flexibel und soll immer neu bestückt werden.