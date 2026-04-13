Textile Kostbarkeiten erstrahlen in neuem Gewand

Alles anders am Stubenring: Die Dauerausstellung aus dem Bereich Teppiche und Textilien wurde frisch organisiert, thematisch passend widmet man der Textil-Künstlerin Ursi Fürtler ein Porträt.
Etwa 20.000 Inventarnummern umfasst die Textilsammlung im MAK – feinste Teppiche aus dem 16. Jahrhundert, dazu fernöstliche Textilien oder bestickte Kostbarkeiten aus der Spätantike. Es ist eine der wertvollsten und auch umfangreichsten Sammlungen der Welt. Nach der gelungenen Neugestaltung der Dauerausstellung „Wien 1900“ hat das Museum jetzt auch den Bereich Textilien und Teppiche neu konzipiert.
Ein Highlight ist der sogenannte „seidene Mamluken-Teppich“ aus dem frühen 16. Jahrhundert, der Besucher in dem Galerieraum in seiner ganzen Pracht auf einer Schräge liegend empfängt. Er wird in variablen Schaukästen von ausgewählten Stücken flankiert.
Aufwendige Stickereien und fein bedruckte Falten
Die Präsentation mischt dabei Geschichte, Verwendung und Materialien. Auf einer Seite konzentriert man sich auf gewebebildende Techniken, auf der anderen auf solche, die bedruckt oder bestickt wurden. Da ist etwa der reich verzierte romanische Ornat aus dem 13. Jahrhundert, die prachtvolle Satteldecke aus der Renaissance oder der um 1600 entstandene rotgrundige „Tintoretto-Teppich“. Die Neugestaltung des Designstudios Formafantasma ist elegant wie flexibel und soll immer neu bestückt werden.
Thematisch passend dazu ist der 87-jährigen österreichischen Textil-Künstlerin Ursi Fürtler eine kleine, aber feine Schau gewidmet. Ins Auge stechen dabei die farbenfrohen bedruckten Paravents, großformatig bedruckte Stoffe sowie flexibel tragbare Kleidungsstücke. Herausragend dabei die ausgefallene Technik, bei der die Stoffe gefaltet und dann nur an den Kanten bedruckt werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.