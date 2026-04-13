Furmint-Trail führt bis Jeruzalem in Slowenien

Der neue Radweg von Rust bis ins slowenische Jeruzalem leitet durch beeindruckende Landschaften, immer auf den Spuren der Furmint-Trauben. Unterwegs erwartet Radler viel Genuss aus regionaler Produktion.
Aus guten Kontakten zwischen Slowenien und dem Burgenland wurde ein Projekt, dessen Umsetzung sich sehen lassen kann: Der Furmint-Trail, eine Radroute mit fünf Etappen zwischen Rust und dem slowenischen Jeruzalem/Ljutomer wurde eröffnet. Die Verbindung zwischen den beiden Weinbaugebieten ist nicht nur die Radroute, sondern auch die Furmint-Traube, aus der charaktervolle Weine abseits modischer Trends gewonnen werden.
Furmint oder Šipon kannten schon die Römer
Die wiederentdeckte Rebsorte – auf slowenisch auch „Šipon“ – wurde in beiden Orten bereits zur Zeit der Römer angebaut. Da sie Trockenphasen gut verträgt, ist sie gerade jetzt eine starke Grundlage für erlesene Tropfen. Die Furmint-Genuss-Tour führt mittels Navigationssystem von der pannonischen Tiefebene über Uhudler-Orte und den Naturpark Raab bis nach Jeruzalem. Unterwegs erwarten die Radler Qualität, Tradition und bodenständige Betriebe, die mit ihren regionalen Produkten lohnende Ziele sind. Zur Eröffnung empfing Rusts Bürgermeister Gerold Stagl prominenten Besuch: Mit Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf und Tourismus-Manager Patrik Hirner kamen auch Sloweniens Botschafter Marco Štucin und Honorarkonsul Peter Penkoff, der an der Idee mit beteiligt war. BM
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