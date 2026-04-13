Furmint-Trail führt bis Jeruzalem in Slowenien

Furmint oder Šipon kannten schon die Römer

Die wiederentdeckte Rebsorte – auf slowenisch auch „Šipon“ – wurde in beiden Orten bereits zur Zeit der Römer angebaut. Da sie Trockenphasen gut verträgt, ist sie gerade jetzt eine starke Grundlage für erlesene Tropfen. Die Furmint-Genuss-Tour führt mittels Navigationssystem von der pannonischen Tiefebene über Uhudler-Orte und den Naturpark Raab bis nach Jeruzalem. Unterwegs erwarten die Radler Qualität, Tradition und bodenständige Betriebe, die mit ihren regionalen Produkten lohnende Ziele sind. Zur Eröffnung empfing Rusts Bürgermeister Gerold Stagl prominenten Besuch: Mit Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf und Tourismus-Manager Patrik Hirner kamen auch Sloweniens Botschafter Marco Štucin und Honorarkonsul Peter Penkoff, der an der Idee mit beteiligt war. BM