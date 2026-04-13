Dieb flüchtete und warf Fahrrad auf Filialleiterin

Prozess in Eisenstadt: Ein ertappter notorischer Dieb schmiss sein Fluchtfahrzeug nach der Filialleiterin eines Supermarktes und verletzte die Frau. Ein Messer habe der 33-Jährige immer eingesteckt – zum Salamischneiden, wie er behauptete.
Irgendwie geht sich diese Rechnung nicht aus: Seit mehr als drei Jahren kein Einkommen. Kein Vermögen. Und, vor allem, keine Schulden. Wie hat der 33-Jährige das Leben meistern können, wenn er nicht gerade im Gefängnis saß? In Summe waren es sechs Jahre, in denen der Slowake nichts dazugelernt haben dürfte. Diesmal steht er wegen drei Delikten vor Gericht.
Vizemeister im Boxen
Beim Lidl in Kittsee schleuste der Mann Waschpulver, ein Deo, Zahnpasta und ein Messer an der Kassa vorbei. Wert der Beute: 30 Euro. Man hatte ihn drinnen beim Einpacken beobachtet, die Filialleiterin eilte hinterher und versuchte, den Dieb festzuhalten. Der schmiss ihr sein Fahrrad entgegen, die Frau trug Schürfwunden und einen verstauchten Zeigefinger davon.
Wenn ich das Rad tatsächlich geworfen hätte, hätte sie ganz andere Verletzungen gehabt. Ich bin nämlich Vizemeister im Boxen.
Der Angeklagte beim Prozess
„Sie lügt!“, sagt der Angeklagte. „Wenn ich das Rad tatsächlich geworfen hätte, hätte sie ganz andere Verletzungen gehabt. Ich bin nämlich Vizemeister im Boxen“, sagt der Athlet, der von der Statur her in die Federgewichtsklasse bis 57,153 Kilo fällt.
Messer zum Salamischneiden
Wenige Wochen davor hatte der Slowake eine Hofer-Filiale in Wien heimgesucht und Schokolade um 19 Euro in seinen Trolley gesteckt. Ein Security-Mitarbeiter stellte ihn zur Rede und griff zum Handy, um die Polizei zu rufen. „Er hat ein Messer gezückt und gemeint, ich soll den Anruf besser nicht tätigen“, so der Wachmann, der blitzschnell zugriff und dem 33-Jährigen die Waffe entriss. Der sagt vor Gericht. „Stimmt nicht. Ich hatte das Messer nur eingesteckt.“ Frau Rat fragt nach: „Warum führen Sie eigentlich immer ein Messer mit sich?“ – „Zum Salamischneiden.“
„Ich möchte meinem Sohn ein gutes Vorbild sein“
Auch der dritte Vorfall hat sich in Wien zugetragen. Am Hauptbahnhof entwendete der Angeklagte einem sturzbetrunkenen Schlafenden den Rucksack. Beute: GoPro-Kamera, Magnetangel mit 25 Meter langer Schnur, Reisepass, Bankomatkarte, 10 Euro in bar.
Das Urteil – zwei Jahre Haft – ist rechtskräftig. Die 10 Euro muss der Mann zurückzahlen. Er verspricht: „Ich werde nie wieder eine Straftat begehen. Weil ich nicht möchte, dass mein Sohn mit so einem Vorbild aufwächst.“ Der Bub ist drei Monate jung.
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