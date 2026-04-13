Dieb flüchtete und warf Fahrrad auf Filialleiterin

Messer zum Salamischneiden

Wenige Wochen davor hatte der Slowake eine Hofer-Filiale in Wien heimgesucht und Schokolade um 19 Euro in seinen Trolley gesteckt. Ein Security-Mitarbeiter stellte ihn zur Rede und griff zum Handy, um die Polizei zu rufen. „Er hat ein Messer gezückt und gemeint, ich soll den Anruf besser nicht tätigen“, so der Wachmann, der blitzschnell zugriff und dem 33-Jährigen die Waffe entriss. Der sagt vor Gericht. „Stimmt nicht. Ich hatte das Messer nur eingesteckt.“ Frau Rat fragt nach: „Warum führen Sie eigentlich immer ein Messer mit sich?“ – „Zum Salamischneiden.“