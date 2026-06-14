Was die Budgetpläne für das Burgenland bedeuten

Gemeinden haben jetzt schon zu kämpfen

Eine Hiobsbotschaft für alle jene burgenländischen Kommunen, die bereits im Vorjahr massiv zu kämpfen hatten und sich nur mühsam über Wasser halten konnten. Statt einer erhofften Besserung stehen ihnen nun weitere magere Jahre mit noch weniger Geld bevor. „Die Gemeinden wird es am härtesten treffen“, meint auch Paul-Kientzl. Auch ihr eigener Heimatort, Winden am See, ist Konsolidierungsgemeinde – und nicht die einzige im Burgenland.