Blitz-Diebstahl in Tirol: Täter entkamen mit Beute

Gegen 18.50 Uhr betraten die beiden Unbekannten das Geschäft in Volders (Bezirk Innsbruck-Land) und stahlen verschiedene Waren. Laut ersten Infos dürfte der entstandene Schaden im niedrigen vierstelligen Eurobereich liegen. Trotz rascher Fahndungsmaßnahmen gelang den Tätern die Flucht.