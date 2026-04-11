Blitz-Diebstahl in Tirol: Täter entkamen mit Beute

Ein dreister Ladendiebstahl sorgte im Tiroler Volders für Aufsehen: Zwei bislang unbekannte Täter schlugen am Donnerstagabend in einem Geschäft zu und entkamen mit Beute im Wert von mehr als tausend Euro.
Gegen 18.50 Uhr betraten die beiden Unbekannten das Geschäft in Volders (Bezirk Innsbruck-Land) und stahlen verschiedene Waren. Laut ersten Infos dürfte der entstandene Schaden im niedrigen vierstelligen Eurobereich liegen. Trotz rascher Fahndungsmaßnahmen gelang den Tätern die Flucht.
Polizei bittet um Hinweise
Die Ermittlungen der Polizei laufen derzeit auf Hochtouren. Hinweise zu den Verdächtigen liegen bislang nicht vor. Die Behörden ersuchen mögliche Zeugen, sich bei der zuständigen Polizeiinspektion zu melden.
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