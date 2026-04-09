Polizei stutzt zwei diebischen Elstern die Flügeln

Nachdem zwei Verdächtige nach einem Ladendiebstahl am 7. April kurz vor 16 Uhr in Rohrbach geflüchtet waren, leitete die alarmierte Polizei sofort eine Fahndung ein. Bei einer Nachschau in einem weiteren Supermarkt im Stadtgebiet konnten die zwei verdächtigen rumänischen Staatsangehörigen im Alter von 33 Jahren und 27 Jahren festgenommen werden.



Eindeutig identifiziert

Durch umfangreiche Ermittlungen konnten insgesamt neun Fakten erhoben werden, in denen der 33 Jahre alte Verdächtige eindeutig identifiziert werden konnte. Dem 27 Jahre alten Verdächtigen konnten drei Taten zur Last gelegt werden. Die geklärten Ladendiebstähle ereigneten sich von Oktober 2025 bis April 2026.



Das Duo sitzt nun in der Justizanstalt Linz

Die Tatorte erstrecken sich vom Stadtgebiet Linz bis ins Stadtgebiet Wels, sowie vom Bezirk Linz Land bis in den Bezirk Rohrbach. Die Staatsanwaltschaft Linz ordnete am 8. April 2026 die Überstellung der beiden Verdächtigen in die Justizanstalt Linz an.