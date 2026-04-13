Spritpreise dürfen wieder täglich erhöht werden

Diese hatte besagt, dass die Preise an den Tankstellen nur mehr am Montag, Mittwoch und Freitag hinaufgesetzt werden dürfen. Die Regelung wurde nun durch die Spritpreisbremse abgelöst, die zumindest bis Jahresende in Kraft ist. Diese sieht eine Reduktion der Mineralölsteuer und eine Begrenzung der Margen entlang der Wertschöpfungskette vor. Auf diese Weise soll der Treibstoffpreis um zehn Cent pro Liter gesenkt werden.