Spritpreisbremse passierte nun auch den Bundesrat

Dass sie nicht für die Senkung der Mineralölsteuer stimmten, begründeten die Grünen damit, dass das den Staat „zig Millionen Euro“ kosten würde. Die Einnahmen könnten auch nicht effektiv an jene Menschen umverteilt werden, „die es wirklich brauchen“. Die EU schreibt ihren Mitgliedsländern seit dem 1. Jänner 2004 Mindest-Mineralölsteuersätze vor. Mit dieser Steuer sollen unter anderem der Bau und die Erhaltung des Straßennetzes finanziert werden.