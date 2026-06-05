ÖVP: Bewegen oder weiterhin schlechte Politik

Wie sich Österreich in dieser neuen (Un-)Sicherheitslage verteidigt, das wissen wir nicht. Was wir dafür von der Wehrdienstkommission wissen: Die dort versammelten Militaristen & Co. haben sich für eine Verlängerung der Wehrpflicht von sechs auf acht Monate ausgesprochen, plus weiterer 60 Tage Milizübungen.