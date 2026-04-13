Indien-Offensive: Exporte sollen sich verdoppeln

„Es geht nicht um Symbolpolitik“, betonte der Minister während einer Busfahrt in Mumbai. „Es geht darum, dass unsere Betriebe mehr Geschäft machen, dass wir Jobs in Österreich schaffen. Indien investiert 130 Milliarden Dollar pro Jahr in Infrastruktur. Wenn dieses Land wächst, kann Österreich mitwachsen, von der Bahninfrastruktur – etwa die Unternehmen Plasser & Theurer und Voestalpine – über Green Steel, wovon z.B. die Firma Primetals profitiert, bis hin zu Konsumgütern.“