Kino-Notausgangstür in Hohenems demoliert

Schaden erst verspätet bemerkt

Durch die Wucht des Aufpralls ging eine der beiden Scheiben der Doppelverglasung zu Bruch. Aufgrund des starken Besucherandrangs am Sonntagnachmittag wurde der Vorfall von den Mitarbeitern des Kinos zunächst nicht unmittelbar bemerkt. Etwaige Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Hohenems zu melden.