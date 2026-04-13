Kino-Notausgangstür in Hohenems demoliert

Ein Akt von Vandalismus beschäftigt die Exekutive in Hohenems in Vorarlberg. Unbekannte warfen am Sonntag einen Gegenstand gegen eine Glastür des Cineplexx-Kinos, wobei eine Scheibe zu Bruch ging. Da der Vorfall zunächst unbemerkt blieb, ersucht die Polizei nun um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.
Laut Informationen der Polizei ereignete sich der Zwischenfall am Sonntag, 12. April, im Zeitraum zwischen 11 Uhr und 17 Uhr beim Cineplexx in Hohenems. Eine bislang unbekannte Täterschaft begab sich zum rückwärtigen, an einen Kiesparkplatz grenzenden Teil des Gebäudekomplexes. Dort schleuderten die Vandalen einen nicht näher bekannten Gegenstand gegen eine verglaste Notausgangstüre.
Schaden erst verspätet bemerkt
Durch die Wucht des Aufpralls ging eine der beiden Scheiben der Doppelverglasung zu Bruch. Aufgrund des starken Besucherandrangs am Sonntagnachmittag wurde der Vorfall von den Mitarbeitern des Kinos zunächst nicht unmittelbar bemerkt. Etwaige Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Hohenems zu melden.
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