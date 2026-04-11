Minderjährige nach Raubüberfall ausgeforscht

Das hat sich ausgezahlt: Drei minderjährige Burschen überfielen am Freitag in Dornbirn (Vorarlberg) drei andere minderjährige Burschen und knöpften diesen ein paar Euro ab. Nun wurde die Staatsanwaltschaft eingeschaltet.
Am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr waren drei minderjährige Buben in Dornbirn vom Marktplatz in Richtung Bushaltestelle Rathaus unterwegs. Auf der Höhe der St. Martinskirche wurden die drei von drei anderen ebenfalls minderjährigen Burschen angesprochen und zur Herausgabe von Geld aufgefordert.
Keine Verletzten
Es kam zu einem Gerangel zwischen den beiden Gruppen. Im Zuge dessen gaben zwei der drei Opfer den Angreifern jeweils ein paar Euro Bargeld, daraufhin ließ das Trio von den drei Burschen ab und flüchtete. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.
Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die drei Burschen in der Nähe des Tatorts angetroffen werden. Nach Abschluss der Erhebungen erfolgt eine Berichterstattung an die Staatsanwaltschaft Feldkirch und die Bezirkshauptmannschaft Dornbirn.
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