Vier teils schwer Verletzte nach Überfall in Au



Wie die Kantonspolizei St. Gallen informiert, ereignete sich die Tat am Donnerstagnachmittag kurz nach 14 Uhr in einem Mehrfamilienhaus im grenznahen Au. Ein Anrainer hatte die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem er seinen 73-jährigen Nachbarn überfallen und verletzt vorgefunden hatte. Die eintreffende Polizeipatrouille stieß vor Ort auf drei weitere Opfer – Frauen im Alter von 57, 65 und 87 Jahren. Bei dem 73-Jährigen und der 57-Jährigen handelt es sich um Hausbewohner, die beiden älteren Damen waren zu Besuch.