Sabrina Carpenter leistete sich großen Fan-Fauxpas

Das deutsche Fachwort für den Trillerton, der traditionell ausschließlich von Frauen zu feierlichen Anlässen umgesetzt wird, ist Ululation. „Sabrina, wie sie behauptet, dass sie keinen Jubelruf der arabischen Kultur mag ... das ist so unsensibel und islamophob“, hieß es etwa in dem X-Kommentar, auf den Carpenter direkt mit ihrer Entschuldigung reagierte: „Jetzt weiß ich, was eine Zaghrouta ist!“, schrieb die Sängerin dazu. „Ab sofort sind alle Jubelrufe und Jodler bei mir willkommen.“