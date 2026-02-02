Sabrina Carpenters sexy Grammy-Auftritt zensiert!

Bei den zahlreichen Halb-nackt-Looks am Red Carpet der Grammy-Awards kann man es fast nicht glauben, dass ausgerechnet der Auftritt von Sabrina Carpenter die Zensoren ins Schwitzen brachte. Aber der Song der Chartstürmerin war einfach zu anzüglich fürs TV ...
In knappen Hotpants und mit Schieberkappe am Kopf wirbelte Sabrina Carpenter bei der Grammy-Verleihung über die Bühne. Doch es war nicht ihre aufregende Performance, die den Zensoren der Show die Schweißperlen auf die Stirn trieb. Im Gegenteil!
Es war der Song, den die 26-Jährige zum Besten gab, der für Probleme sorgte. Denn die Zeilen des Hits „Manchild“ waren so heiß, dass die Zensoren jede Menge zu tun hatten. So wurde etwa jedes Mal die Refrainzeile „Fuck my life“ ausgeblendet.
Doch nicht nur der Song-Text, mit dem Carpenter frech mit ihrem Ex Barry Keoghan abrechnen soll, sorgte für Aufsehen. Auch für Carpenters tierische Bühnenshow hagelte es Kritik – vor allem von PETA. Denn dass diese eine lebendige Taube auf die Bühne mitbrachte, fand die Tierschutzorganisation so gar nicht lustig.
„Dumm, nutzlos, grausam“
„Hat Sabrina Carpenter 2026 tatsächlich einen Vogel mit auf die Bühne gebracht?! Die Sängerin von ,Manchild‘ benimmt sich kindisch. Tiere haben bei den Grammys nichts zu suchen“, schrieb die Organisation in den sozialen Medien.
Und fügte hinzu: „Hey Sabrina. Einen lebenden Vogel auf die Grammy-Bühne zu bringen, ist dumm, langsam, nutzlos und grausam.“
Grammy-Comeback in Boxershorts und Socken
Doch nicht nur Carpenters Performance sorgte bei den diesjährigen Grammys für Aufsehen, sondern auch die von Justin Bieber. Der einstige Teenie-Star kehrte nach vierjähriger Pause zum Musikpreis zurück.
Er marschierte über den roten Teppich mit Ehefrau Hailey in einem übergroßen schwarzen Balenciaga-Anzug, kombiniert mit einer auffälligen Diamantkette. Doch für seinen Auftritt ließ der 31-Jährige den Anzug hinter der Bühne ...
Die Bühne betrat Bieber nämlich schließlich nur in Boxershorts und Socken. Die Fans glaubten, den Grund zu kennen: Der Tenor lautete, Justin wollte der Welt seine neue Rückentätowierung präsentieren – ein Porträt von Hailey.
