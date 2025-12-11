Sabrina Carpenter: „Bin auf einen Kaktus gefallen“

Den ganzen Tag Stacheln rausgezogen

Es sei „so leicht“ zu lachen, wenn Leute sich wehtun. Und genau das sei ihr passiert. „Aber dann fing ich an, zu weinen.“ Sie fuhr fort: „Es gab einen Sanitäter. Ich habe für den Rest des Tages nur Zeug aus … heraus gepult.“ Über den Dreh sagte Sabrina, dass dieser ziemlich ambitioniert gewesen sei – allein wegen der zahlreichen Kostümwechsel. „Das war wahrscheinlich mein größter Dreh überhaupt. Ich bin so dankbar, dass ich diese Produktion meiner Träume umsetzen konnte. Aber es war definitiv … wir haben viel Schmerz ertragen müssen, um das Endprodukt zu bekommen.“