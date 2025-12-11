Sabrina Carpenter: „Bin auf einen Kaktus gefallen“

Aua! Das hat ganz schön weh getan! Sabrina Carpenter ist auf einen Kaktus gefallen, während sie das Musikvideo zu „Manchild“ gefilmt hat. Sanitäter mussten anrücken!
Der Clip, in dem Carpenter eine umwerfend sexy Anhalterin spielt, ist bei der nächsten Grammy-Verleihung für „Best Music Video“ nominiert – und angesichts der Strapazen, einschließlich 37 Outfitwechseln, würde ein Sieg die Mühe lohnenswert machen.
Beim Auftritt in „Late Night with Seth Meyers“ erzählte Sabrina dem Gastgeber nämlich: „Ich bin auf einen Kaktus gefallen.“
Den ganzen Tag Stacheln rausgezogen
Es sei „so leicht“ zu lachen, wenn Leute sich wehtun. Und genau das sei ihr passiert. „Aber dann fing ich an, zu weinen.“ Sie fuhr fort: „Es gab einen Sanitäter. Ich habe für den Rest des Tages nur Zeug aus … heraus gepult.“ Über den Dreh sagte Sabrina, dass dieser ziemlich ambitioniert gewesen sei – allein wegen der zahlreichen Kostümwechsel. „Das war wahrscheinlich mein größter Dreh überhaupt. Ich bin so dankbar, dass ich diese Produktion meiner Träume umsetzen konnte. Aber es war definitiv … wir haben viel Schmerz ertragen müssen, um das Endprodukt zu bekommen.“
Über ihre eigene Reaktion und den Hype der Fans auf das Video sagte sie: „Ich mag das wirklich, weil ich Popmusik mache und man manchmal nicht erwartet, solche Visuals bei einem Song wie diesem zu sehen. Deshalb bedeutet mir der Clip sehr viel. Ich freue mich sehr, dass ihn alle mögen.“
Die 26-jährige Popstar hat mit „Manchild“ aus ihrem Album „Man‘s Best Friend“ noch drei weitere Chancen auf einen Grammy, denn der Song ist auch für „Record of the Year“, „Song of the Year“ und „Best Pop Solo Performance“ nominiert.
