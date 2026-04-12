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Völliges Hormuz-Chaos

Trump will die Meeresenge jetzt selbst blockieren!

Außenpolitik
12.04.2026 15:18
Trump will hart durchgreifen und einen Geldfluss an die Mullahs unterbinden.
Trump will hart durchgreifen und einen Geldfluss an die Mullahs unterbinden.(Bild: AFP/JIM WATSON)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der US-Präsident hat angekündigt, die Straße von Hormuz nun selbst blockieren zu wollen. Er habe die US-Marine angewiesen, Schiffe abzufangen, die dem Iran eine Durchfahrtsgebühr für die wichtige Handelsroute entrichtet haben. 

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Die Marine werde mit sofortiger Wirkung damit beginnen, alle Schiffe an der Ein- oder Ausfahrt aus der Meerenge zu hindern, schrieb Trump am Sonntag auf der von ihm mitbegründeten Online-Plattform Truth Social. Andere – namentlich nicht genannte – Länder würden die USA dabei unterstützen.

Der US-Präsident will dadurch wohl den Geldfluss an den Iran blockieren. Wie dadurch mehr Öl auf den freien Markt gelangen soll, um eine drohende Knappheit zu entschärfen, blieb zunächst unklar.

Trump drohte außerdem mit Vergeltung. „Jeder Iraner, der auf uns oder auf friedliche Schiffe schießt, wird zur Hölle gejagt“, schrieb er. Dem Schritt vorangegangen waren gescheiterte Friedensverhandlungen in Pakistan.

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Hochrangige Vertreter der USA und des Iran hatten am Samstag in Islamabad unter pakistanischer Vermittlung Gespräche geführt. US-Vizepräsident JD Vance erklärte die Gespräche aber am Sonntag nach einem 21-stündigen Verhandlungsmarathon für vorerst gescheitert.

Straße von Hormuz bleibt Knackpunkt
Iranischen Medienberichten zufolge soll es den größten Streit bei Fragen rund um die Straße von Hormuz gegeben haben. Der Iran beansprucht seit den US-Angriffen die Kontrolle der für den weltweiten Energiehandel wichtigen Meerenge zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman und plant die Einführung eines Mautsystems.

Die Infografik zeigt die Bedeutung der Straße von Hormuz als wichtige Frachtroute mit zahlreichen Öl- und Gasfeldern, Raffinerien und Pipelines in der Region. Das Balkendiagramm darunter stellt die täglichen Schiffspassagen von Februar bis April dar. Nach dem Kriegsbeginn sinken die Passagen stark ab und bleiben bis zur Waffenruhe niedrig. Quelle: Port Watch/Marinetraffic.

Die USA hingegen fordern eine freie und sichere Durchfahrt von Schiffen ohne Gebühr – wie es auch vor dem Krieg der Fall war. Die Öffnung der vom Iran faktisch blockierten Meerenge ist neben der Verhinderung einer iranischen Atombombe ein zentrales Anliegen der USA. Trumps Ankündigung dürfte weiter Öl ins Feuer gießen.

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