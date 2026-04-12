Trump will die Meeresenge jetzt selbst blockieren!

Straße von Hormuz bleibt Knackpunkt

Iranischen Medienberichten zufolge soll es den größten Streit bei Fragen rund um die Straße von Hormuz gegeben haben. Der Iran beansprucht seit den US-Angriffen die Kontrolle der für den weltweiten Energiehandel wichtigen Meerenge zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman und plant die Einführung eines Mautsystems.