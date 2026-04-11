Straße von Hormuz: Iran kann Minen nicht finden

Einige Minen konnten abdriften

Die Forderung der US-Regierung, die Meerenge wieder für den Schiffsverkehr freizugeben, könne aber wohl nicht so rasch erfüllt werden, erklärten nun US-Beamte der renommierten „New York Times“. Denn der Iran soll die Minen in der Wasserstraße recht wahllos platziert haben. Auch wenn der Standort einzelner Minen durch die Islamische Republik dokumentiert wurde, ist ihre aktuelle Lage ungewiss: Denn einige wurden so verlegt, dass sie abdriften oder sich bewegen konnten.