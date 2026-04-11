Trump behauptet: USA räumen Straße von Hormuz

Trump sagt, die USA machen das als „Gefallen für Länder auf der ganzen Welt, darunter China, Japan, Südkorea, Frankreich, Deutschland und viele andere“. Es sei unglaublich, dass ihnen „der Mut oder der Wille fehlt, diese Arbeit selbst zu erledigen“, wütet er. Weiter erklärt er, alle iranischen Minenleger seien versenkt worden.