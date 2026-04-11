Trump behauptet: USA räumen Straße von Hormuz

Das US-Militär startet nach Angaben von Präsident Donald Trump die Öffnung der Straße von Hormuz. „Wir beginnen jetzt mit dem Prozess der Räumung der Straße von Hormuz“, behauptet er in seinem Netzwerk Truth Social. Was er damit genau meint, bleibt zunächst offen.
Trump sagt, die USA machen das als „Gefallen für Länder auf der ganzen Welt, darunter China, Japan, Südkorea, Frankreich, Deutschland und viele andere“. Es sei unglaublich, dass ihnen „der Mut oder der Wille fehlt, diese Arbeit selbst zu erledigen“, wütet er. Weiter erklärt er, alle iranischen Minenleger seien versenkt worden.
Ein Vertreter des iranischen Militärs weist derweil einen Bericht zurück, nach dem schon US-Schiffe die Straße von Hormuz passiert haben sollen. Zuvor hatte ein Reporter des Medienportals Axios auf X berichtet, mehrere Schiffe der US-Marine hätten die Meerenge durchquert.
Pakistan: Verhandlungen zwischen USA und Iran laufen!
Unterdessen hat der pakistanische Regierungschef Shehbaz Sharif die Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran in Islamabad für eröffnet erklärt. „Mit dem Beginn der Gespräche von Islamabad heute hat der Premierminister von Pakistan, Muhammad Shehbaz Sharif, ein Treffen mit Seiner Exzellenz JD Vance, dem Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, abgehalten“, teilte Sharifs Büro am Samstag mit.
Das Büros Sharifs bekräftigte, dass Pakistan sich darauf „freut, seine Vermittlung für beide Seiten fortzusetzen, um Fortschritte hin zu einem nachhaltigen Frieden in der Region zu erzielen“.
Der US-Delegation gehören neben US-Vize JD Vance auch der Sondergesandte Steve Witkoff und Jared Kushner, der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, an. Die iranische Delegation wird von Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf geleitet, ihr gehört auch Außenminister Abbas Araghtschi an.
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