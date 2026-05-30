Keine Abstrafungen für SPÖ-Granden nach Zwist

Um mehr Emotionen in seiner Rede zu entfachen, formulierte Jungvater Hergovich seine Ziele für die Zukunft so, wie wenn er seiner fünf Monate alten Tochter einen Brief schreiben würde. Er beschrieb wie das Land aussehen soll, in dem sie mal leben werde: „Es soll an nichts fehlen. Es soll egal sein, woher die Eltern kommen und es soll egal sein, ob man ein Bub oder ein Mädchen ist“, betonte der Parteivorsitzende das, wofür die Sozialdemokratie stehe.