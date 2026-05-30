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MotoGP im Ticker

Das Sprintrennen in Mugello – ab 15 Uhr LIVE

MotoGP
30.05.2026 05:27
KTM-Pilot Pedro Acosta
KTM-Pilot Pedro Acosta(Bild: EPA/Alejandro Garcia)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der MotoGP-Zirkus macht am Autodromo Internazionale del Mugello halt. Heute steht das Sprintrennen auf dem Programm, wir berichten ab 15 Uhr live – siehe Ticker unten. 

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Hier der Liveticker:

Der Zwischenstand:

Wir wünschen ein spannendes Rennen und gute Unterhaltung!

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