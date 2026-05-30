Schläge im Schlaf: Frau stand blutend im Vorgarten

Der Vorfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden. Nach der Attacke verständigte jemand die Einsatzkräfte in die Hohenbergstraße. Als die Polizei eintraf, fanden sie die verletzte Frau draußen vor dem Haus. Sie hatte eine Kopfverletzung und musste noch vor Ort notfallmedizinisch versorgt werden. Danach wurde sie ins Krankenhaus gebracht.