Schläge im Schlaf: Frau stand blutend im Vorgarten

Es ist ein Vorfall, der erschüttert: Eine 68-jährige Frau steht am Freitag blutend und völlig unter Schock im Vorgarten eines Einfamilienhauses in Wien-Meidling – kurz zuvor soll ihr Ehemann im Schlafzimmer mit einer Taschenlampe auf sie eingeschlagen haben. Die Polizei wurde alarmiert.
Der Vorfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden. Nach der Attacke verständigte jemand die Einsatzkräfte in die Hohenbergstraße. Als die Polizei eintraf, fanden sie die verletzte Frau draußen vor dem Haus. Sie hatte eine Kopfverletzung und musste noch vor Ort notfallmedizinisch versorgt werden. Danach wurde sie ins Krankenhaus gebracht.
Im Inneren des Hauses trafen die Einsatzkräfte auf den 68-jährigen Ehemann. Der Österreicher soll angegeben haben, seine Frau im Schlaf mit einer Taschenlampe verletzt zu haben. Als Hintergrund nannte er eine emotionale Belastung wegen eines bevorstehenden Umzugs.
Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an
Weitere Ansprechpartner:
Der Mann wurde festgenommen. Zudem wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Neben der Taschenlampe stellten die Ermittler auch einen Schreckschussrevolver sicher.
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