Vandalen schlugen auf der Brennerbahnstrecke zu

Womöglich Tat radikaler Umweltschützer

Laut den Ermittlern könnte es sich um eine Tat aus dem Umfeld des radikalen Umweltschutzes oder aus dem anarchistischen Spektrum handeln. Das Feuer an den beiden elektrischen Schaltanlagen war nämlich nur wenige Stunden vor Beginn der Brenner-Demo gelegt worden. Die Täter trafen damit gezielt die einzige noch funktionierende Verkehrsverbindung zwischen Italien und Österreich.