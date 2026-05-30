Arne Slot ist Geschichte – Kommt jetzt Glasner?

Ein neuer Trainer soll dem englischen Traditionsklub deshalb nun frischen Wind einhauchen. Im Poker um den freigewordenen Posten dürfte Iraola die besten Karten haben, unter dem Spanier beendete der AFC Bournemouth die Saison überraschend auf Rang sechs der Premier League und spielt damit kommende Saison in der Europa League. Allerdings ohne Iraola, dessen Vertrag mit 30. Juni ausläuft.