Arne Slot ist Geschichte – Kommt jetzt Glasner?

Der FC Liverpool hat nach der titellosen Saison nun tatsächlich die Reißleine gezogen und sich von Cheftrainer Arne Slot getrennt. Die „Reds“ bestätigten am Samstag, was Transfer-Experte Fabrizio Romano bereits zuvor berichtet hatte. Als möglicher Nachfolger wird neben Topfavorit Andoni Iraola auch Oliver Glasner genannt.
„Der Liverpool FC kann bestätigen, dass Arne Slot mit sofortiger Wirkung seinen Posten als Cheftrainer verlässt und der Prozess zur Ernennung eines Nachfolgers bereits im Gange ist. Er verlässt Liverpool mit einem Premier League-Titel und unserer tiefsten Dankbarkeit und Wertschätzung“, vermeldete der Verein am Samstag.
Im ersten Jahr Meister
2024 hatte Slot die „Reds“ übernommen und direkt zum Titel in der Premier League geführt. In der Saison 2025/26 blieb der FC Liverpool jedoch hinter den Erwartungen zurück und beendete das Spieljahr titellos.
Ein neuer Trainer soll dem englischen Traditionsklub deshalb nun frischen Wind einhauchen. Im Poker um den freigewordenen Posten dürfte Iraola die besten Karten haben, unter dem Spanier beendete der AFC Bournemouth die Saison überraschend auf Rang sechs der Premier League und spielt damit kommende Saison in der Europa League. Allerdings ohne Iraola, dessen Vertrag mit 30. Juni ausläuft.
Auch Glasner auf Jobsuche
Gut möglich, dass der 43-Jährige stattdessen mit den „Reds“ auf Titeljagd gehen wird. Alternativ soll auch Glasner zum Kandidatenkreis an der Anfield Road zählen. Der 1:0-Finalsieg in der Conference League markierte sein letztes Spiel als Coach von Crystal Palace, seine Zukunft ließ der österreichische Erfolgstrainer seither offen.
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