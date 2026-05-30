Brenner: Rom nimmt sich SPÖ- Minister zur Brust

Salvinis Lega beklagt „ideologisch motivierte und unverantwortliche Aktion“

Kritik kam unterdessen auch von Salvinis Partei Lega (siehe Posting unten). Der Europaabgeordnete Paolo Borchia kritisierte die Protestaktion am Brenner kurz vor dem italienischen Nationalfeiertag, dem Tag der Republik am 2. Juni, scharf. Die Demonstration sei „absurd und verantwortungslos“, sagte Borchia, Delegationsleiter der Lega im Europäischen Parlament. Die Interessen der Bevölkerung auf beiden Seiten des Brenners müssten gleichermaßen berücksichtigt werden. Angesichts der internationalen Krisen und Spannungen seien „ideologisch motivierte und unverantwortliche Aktionen“ fehl am Platz, erklärte Borchia. Er dankte dem italienischen Botschafter in Wien, Stefano Pugliese, für seine Vermittlungsbemühungen gegenüber den österreichischen Behörden.