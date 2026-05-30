Am Transfermarkt bricht Valentino Rossi mit Tabu

Beförderung für Superbike-Held?

Vor allem Ducati soll großes Interesse daran haben, Bulega in der MotoGP unterzubringen. Im Vorjahr durfte er in den letzten beiden Saisonrennen als Ersatz von Marc Marquez im Werksteam ran, holte dabei zwei WM-Punkte. „Er schickt mir regelmäßig Nachrichten und gratuliert immer, wenn ich ein Rennen gewinne“, verriet Bulega zuletzt der „Speedweek“ über seine Beziehung zu Rossi. Mit Celestino Vietti – derzeit Dritter der Moto2 – und Halbbruder Luca Marini gibt es aber zwei weitere aussichtsreiche Kandidaten auf den zweiten Platz im VR46-Team.