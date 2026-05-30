Streit im Park endet blutig – Mann (26) im Spital

Der Mann war laut eigenen Angaben gemeinsam mit seinem Vater im Park unterwegs, als es zunächst zu einem verbalen Streit mit einer Gruppe Jugendlicher gekommen sein soll. In weiterer Folge habe er selbst ein Messer – ein sogenanntes Stanley-Messer aus seiner Arbeitshose – gezogen, um die Jugendlichen einzuschüchtern.