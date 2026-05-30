Streit im Park endet blutig – Mann (26) im Spital

Freitagabend ist es im Wiener Esterházypark zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Dabei wurde ein 26-jähriger Mann im Gesäßbereich durch einen mutmaßlichen Messerstich verletzt.
Der Mann war laut eigenen Angaben gemeinsam mit seinem Vater im Park unterwegs, als es zunächst zu einem verbalen Streit mit einer Gruppe Jugendlicher gekommen sein soll. In weiterer Folge habe er selbst ein Messer – ein sogenanntes Stanley-Messer aus seiner Arbeitshose – gezogen, um die Jugendlichen einzuschüchtern.
Jugendlicher zückte ebenfalls Messer
Die Situation eskalierte daraufhin: Einer der Jugendlichen soll ebenfalls ein Messer gezückt haben. Zudem sei es zu Schlägen und Tritten gegen den 26-Jährigen durch mehrere Personen aus der Gruppe gekommen.
Nach der Flucht aus dem Park bemerkte der Mann seine Verletzung. Die Berufsrettung Wien versorgte ihn notfallmedizinisch und brachte ihn in ein Krankenhaus.
Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den mutmaßlichen Beteiligten blieb bislang erfolglos. Die Ermittlungen der Polizei laufen.
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